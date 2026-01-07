İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinde değişikliğe gidildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ev hapsi ve imza yükümlülüklerine ilişkin yeni bir ara karar verdi.

Altı sanık için ev hapsi kaldırıldı

Mahkeme, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar hakkında uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki ev hapsi kararının kaldırılmasına hükmetti. Böylece söz konusu sanıklar için ev hapsi tedbiri sona erdirildi.

Beş sanığa imza yükümlülüğü getirildi

Mahkeme, Hüsnü Yüksel Tunar dışındaki beş sanık hakkında yeni bir adli kontrol kararı aldı. Buna göre, Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan ve Zeynep Ayten Gözdem Ongun her pazartesi günü ilgili birimlere giderek imza atmak suretiyle adli kontrol altında tutulacak.

Çok sayıda sanık için adli kontroller kaldırıldı

Ara kararla birlikte, daha önce imza yükümlülüğü bulunan çok sayıda sanık hakkında bu tedbirin kaldırılmasına da karar verildi. Mahkeme, aralarında Abdussamet Baydar, Ahmet Çiçek, Ahmet Hamdi Çiçek, Ahmet Önal, Akif Gündüz, Alaeddin Vardar, Ali İhsan Mengir, Bayram Taşkın, Burak Alp, Bülent Yılmaz, Dursun Keleş, Duygu Fikrili, Ebru Yılmazlar, Edip Cenk Ünalzeren, Furkan Hamzaoğlu, Hasan Özsoy, Hüseyin Ekrem Fidan, Kaan Ketenci, Murat Bıyık, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Osman Şahin, Semih Bilgin, Songül Çar, Tamer Gümüş, Yaren Duru ve Yücel Mengir’in de bulunduğu isimler için imza şartını kaldırdı.

Yurt dışı çıkış yasağı sürüyor

Mahkeme, ev hapsi kaldırılan sanıklar başta olmak üzere bazı isimler hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Böylece söz konusu sanıklar, yargılama süreci tamamlanıncaya kadar yurt dışına çıkamayacak.

Yargı süreci devam ediyor

İBB soruşturmasına ilişkin yargılamanın önümüzdeki duruşmalarda da devam edeceği, yeni ara kararların dosyadaki gelişmelere göre şekilleneceği öğrenildi.