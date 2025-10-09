Son Mühür- Türkiye’nin en çok takip edilen YouTuber’ı Enes Batur, beklenmedik bir kararla 16 milyon abonesi bulunan kanalını kapattı. Ünlü fenomenin bu kararı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tüm videoları sildi

YouTube’da yıllardır içerik üreten Enes Batur, son altı yılda paylaştığı yaklaşık 4 bin videoyu tamamen sildi. Kanal adını da değiştiren fenomen, bu radikal adımıyla hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

Batur’un uzun süredir yeni içerik paylaşmamasına rağmen kanalı, pasif gelir getirmeye devam ediyordu. Ancak bu hamleyle birlikte kanalın geleceği merak konusu oldu.

Başak Karahan davası sonrası dikkat çeken adım

Fenomen isim Başak Karahan, 5 yıldır birlikte olduğu Halil Ünlü ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Çift, hayatlarını Antalya’da birleştirme kararı almıştı.

5 kuruşluk tazminat davası

Nikah öncesinde Enes Batur’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, büyük tepki toplamıştı. Bu paylaşımlar üzerine Başak Karahan, Enes Batur’a 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

3 yıldır paylaşım yapmıyordu

Enes Batur’un son üç yıldır kanalına yeni video yüklemediği biliniyor. Buna rağmen 16 milyondan fazla abonesi bulunan kanal, Türkiye’nin en çok takip edilen hesaplarından biri olmaya devam ediyordu.

Henüz açıklama yapmadı

Enes Batur, tüm bu gelişmelerin ardından sessizliğini koruyor. Ünlü YouTuber’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.