Son Mühür- Tunceli’deki bir cemevinde görevli dede Ali Ekber Yurt’un Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. O anlara dair çekilen görüntüler, bir X kullanıcısı tarafından “Sözde dede Ali Ekber Yurt’un başında olduğu Tunceli Cemevi… Yorumsuz.” ifadeleriyle paylaşıldı.

Paylaşımın altında yoğun tepkiler

Söz konusu paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Görüntüleri eleştiren bazı kullanıcılar, dedeye ve onu dinleyenlere yönelik sert ifadeler kullandı. Tepkiler, sosyal medya üzerinden adeta bir tartışma ortamı oluşturdu.

Sosyal medya linçine dönüştü

Bazı kullanıcılar, Alevilik ile Kur’an-ı Kerim okuma pratiğinin birbiriyle bağdaşmadığını öne sürerek dedeyi hedef aldı. Eleştiriler, zamanla sosyal medyada linç kampanyası boyutuna ulaştı.

Sert ve eleştirel yorumlar

Tepkiler arasında, “Cemevi adını silip imamevi yapsınlar.” ve “Yazıklar olsun, buna izin vermemeleri gerekir.” gibi yorumlar dikkat çekti. Bir başka kullanıcı ise, okunan Kur’an’ın anlaşılmayan bir dilde olduğunu ifade ederek, “Bu ne rezillik, ne anlatıyor kimsenin anlamadığı bir dilde?” yorumunu paylaştı.

Sosyal medyada tartışma sürüyor

Olay, sosyal medyada farklı görüşlerin karşı karşıya gelmesine yol açarken, Tunceli’deki cemevinde gerçekleşen bu uygulama geniş yankı uyandırdı. Paylaşıma gelen yorumlar, toplumun farklı kesimlerinden sert tepkiler almasına neden oldu.