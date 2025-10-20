Son Mühür- Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Yüksel, son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Abu Dhabi’de bulunan Şeyh Zayed Camii’ni ziyaret eden Yüksel, camide başörtülü şekilde çekilen fotoğraflarını “Ruhun dinlendiği yerler vardır” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Dekolteli pozları tepki çekti

Yüksel’in bu paylaşımının ardından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabında siyah, derin dekolteli bir elbiseyle verdiği pozlarını paylaşması, takipçileri arasında tartışma yarattı. Camide çekilen başörtülü karelerle zıt bir tarzda paylaşılan fotoğraflar kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

“Bir gün kapalı bir gün açık”

Kullanıcıların bir kısmı Yüksel’in kıyafet tercihine tepki gösterdi. Sosyal medyada “Bir gün kapalı bir gün açık, sen de bozdun”, “Ya daha geçen gün umre poz verdin”, “Sana ne oldu böyle yakışmadı” ve “Kızım sen umreye gittin bu halin ne yazık çok yazık” şeklinde yorumlar yapıldı.

“Umreye gitmedim ama inşallah nasip olur”

Artan eleştiriler üzerine sessizliğini bozan Ayşe Yüksel, bir takipçisinin yorumu üzerine açıklama yaptı. Yüksel, “Umreye gitmedim ama inşallah nasip olur, teşekkürler” ifadelerini kullanarak yanlış anlaşılmalara son verdi.