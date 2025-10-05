Son Mühür- Kaspi.kz CEO’su Mikheil Lomtadze, satın alma sürecinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, “Düzenleyici kurumların onay süreci devam ediyor. Türkiye’de şube ağı bulunmayan, 27 kişiyi istihdam eden bir bankayız. Bu satın alma, Türkiye pazarında finansal hizmetler sunma lisansı elde etmemizi sağlayacak” dedi.

Satın alma süreci, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Digital Bridge 2025 Forumu’nda kamuoyuna duyuruldu.

Hepsiburada ile finansal entegrasyon planı

Kaspi’nin Türkiye stratejisi sadece bankacılıkla sınırlı değil. Şirket kısa süre önce Hepsiburada’nın yüzde 65,4’lük hissesini 1,1 milyar dolara satın alarak e-ticaret sektöründe büyük bir adım atmıştı.

Yeni satın alma ile birlikte Rabobank’ın finansal altyapısı, Hepsiburada’nın dijital ticaret platformuyla entegre biçimde çalışacak. Kaspi.kz, böylece Kazakistan’da uyguladığı başarılı “süper uygulama modeli”ni Türkiye’ye taşımayı hedefliyor.

Bu model sayesinde kullanıcılar, tek bir uygulama üzerinden hem alışveriş yapabilecek hem de ödeme, kredi, sigorta gibi finansal hizmetlerden faydalanabilecek.

“Türk ve Kazak tüccarlar için köprü kuracağız”

Kaspi.kz CEO’su Mikheil Lomtadze, iki ülke arasındaki ticareti hızlandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yakın zamanda Türk tüccarların ürünleri Kaspi’de, Kazak tüccarların ürünleri ise Hepsiburada’da satışa sunulacak. Türkiye ile Kazakistan arasında hızlı bir ticaret köprüsü kurmayı amaçlıyoruz.”

Şirket, Kazakistan’daki dijital ticaret altyapısını Türkiye pazarına entegre ederek bölgesel ticaretin merkezinde yer almayı planlıyor.

Kaspi.kz’nin gücü ve hedefi

Kazakistan’da Kaspi Bank, Kaspi Pay, Kaspi Shop ve Kaspi Travel markalarıyla faaliyet gösteren Kaspi.kz, ödeme sistemleri, çevrimiçi alışveriş ve finans teknolojilerini tek bir çatı altında birleştiriyor.

Yaklaşık 14 milyon aktif kullanıcıya sahip olan şirket, ülke nüfusunun yüzde 70’ine ulaşmış durumda. Türkiye’de ise hem bankacılık hem de e-ticaret alanlarını birleştirerek bölgesel büyüme stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Rabobank Avrupa’da küçülme yolunda

Hollanda merkezli Rabobank, son dönemde küresel faaliyetlerini yeniden yapılandırıyor. Banka, güçlü olmadığı ülkelerdeki operasyonlarını azaltırken tarım ve gıda finansmanı odaklı çalışmalara yöneliyor.

Türkiye operasyonunun elden çıkarılması da bu stratejik küçülmenin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Rabobank Türkiye’nin satışının tamamlanmasıyla birlikte, Hollandalı finans devinin Avrupa dışı operasyonlarındaki varlığı daralacak.

Kaspi.kz’nin Rabobank satın alımı, Hepsiburada yatırımının ardından Türkiye’deki ikinci büyük stratejik adım olacak. Şirket, Türkiye’nin 85 milyonluk dijital ve finansal potansiyeline güvenerek, Kazakistan’daki başarılı modelini bu pazara taşımayı hedefliyor.

Bu hamleyle birlikte Kaspi.kz, Türkiye’yi sadece bir yatırım noktası değil, bölgesel finansal ve dijital ticaret merkezi olarak konumlandırmayı planlıyor.