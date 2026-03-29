Son Mühür- Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonuna damga vuran görüntüler Ankara'da bir otel odasından geldi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 21 yaşında belediye çalışanı bir kadınla otel odasında birlikteyken gözaltına alındığına dair görüntüler CHP lideri Özgür Özel'i bile utandırmıştı.

Çanakkale mitinginde Özel, Özkan Yalım'ın başrolünde olduğu görüntüler için,

“Ben utandım o görüntüler adına. Bu rezillikler olduğu için ben özür diliyorum milletimden.” ifadelerine yer vermişti.



Bornova'dan sonra İzmir Büyükşehir...



TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in Özkan Yalım'ın ilişkisi olduğu öne sürülen başka bir kadını Bornova Belediyesi'nde işe soktuğu ve son konusu kişinin apar topar işten çıkartılmak istendiği iddialarının ardından Yalım'ın İzmir'e olan aşkını gösteren bir eylemi daha olduğu görüldü.

Özkan Yalım'ın, Tunç Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle özel ilgisinin olduğu da ortaya çıktı.



Yalım'ın kızının ataması için...



Özkan Yalım'ın Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu kızı Özgegül Yalım'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Özel Kalem müdürü olarak atanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu öğrenildi.

Özgegül Yalım'ın sınavsız memur olmasının yolunu açan istisnai memur olarak atanma başvurusu, Cemil Tugay'a takıldı.

Tunç Soyer döneminde yapılan başvuru, ''Adı geçenin hizmetine ihtiyaç duyulmadığından 19.12.2023 tarihli yazının iptali'' istendi.

Yerine gelen isim...



Özgegül Yalım'ın iptal edilen kadrosu için önerilen isimse Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde de birlikte görev yaptığı ve henüz 32 yaşındayken hayattan kopan Haydar İnanır olduğu görüldü.