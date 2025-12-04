Son Mühür- Ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy, katıldığı bir davette yaptığı açıklamalarla hem basının hem de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esmersoy’dan kimsenin bilmediği EYT itirafı

Bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, uzun süredir sakladığı bir detayı ilk kez açıkladı.

Ünlü sunucu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında tam 6 yıldır emekli olduğunu duyurdu.

“Tam 6 yıldır emekliyim”

Esmersoy, emeklilik sürecini şu sözlerle paylaştı: “Her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum. Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT’liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum.”

Ünlü isim, kendi aralarında kurdukları arkadaş grubuyla sık sık buluşarak “emeklilik keyfi” yaptıklarını da belirtti.

Sosyal medyada gündem oldu

Esmersoy’un samimi açıklaması, kısa sürede sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti. Birçok kullanıcı, ünlü sunucunun “6 yıldır EYT’liyim” sözlerine şaşkınlıkla yorum yaptı.

İtirafların ardı arkası kesilmedi

Ünlü manken, sohbet sırasında kişisel zevklerine dair bir detayı daha paylaştı. Bir saat koleksiyonu olduğunu söyleyen Esmersoy, toplam 12 saatinin bulunduğunu belirtti.

Esmersoy, koleksiyonuna ilişkin: “İyi ki almışım.” dedi.