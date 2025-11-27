Son Mühür- Galatasaray’ın resmi internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar, sabah saatlerinde teknik bir hatayla karşılaştı.

Galatasarayorg adresine giriş yapmak isteyen taraftarlar, “Aradığınız sayfaya teknik sorunlardan dolayı şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Site 500 hatası verdi

Kulübün resmi sayfası kısa süreliğine tamamen erişime kapandı ve 500 – Internal Server Error hatası ekranlara yansıdı. Hata nedeniyle Galatasaray camiası ve milyonlarca ziyaretçisi olan platforma erişim sağlanamadı.

Neden hata veriyor?

Teknik soruna ilişkin resmi açıklama yapılmazken; olası nedenler arasında

Yoğun taraftar trafiğinin sunucularda yük oluşturması,

Planlı ya da ani gelişen bakım-güncelleme çalışmaları,

Altyapı kaynaklı ani erişim hataları gösteriliyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Erişim problemi kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. Birçok Sarı-Kırmızılı taraftar, siteye erişemediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Galatasaray camiası, özellikle sık kullanılan kulüp duyuruları, bilet işlemleri ve resmi açıklamalar için siteye ulaşamadığını dile getirdi.

Kulüpten resmi açıklama bekleniyor

Galatasaray’ın internet sitesindeki teknik aksaklığın kısa sürede giderilmesi bekleniyor. Ancak Sarı-Kırmızılı kulüpten erişim sorununa ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.