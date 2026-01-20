Son Mühür - En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükseltmeyi öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin maaşında artış yapılacak. Teklif doğrultusunda en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılacak. Bu adım emekliler açısından önemli bir gelişme olarak görülürken, kulislerde ek bir düzenleme olasılığının da gündeme geldiği ifade ediliyor.

Ek zam yapılabilir

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir YouTube programında emekli maaşlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tartışmaların genellikle en düşük emekli aylığı üzerinden yürütüldüğünü ifade eden Erdursun, maaş dağılımına dikkat çekti. Paylaştığı verilere göre Türkiye’de emeklilerin yaklaşık yüzde 55,8’i 20 bin TL ile 25 bin TL arasında gelir elde ederken, yüzde 10’luk bir kesimin aylığının 25 bin liranın üzerinde olduğu belirtildi. Bu tablo, yalnızca taban maaş artışının yeterli olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Erdursun, olası bir düzenleme yapılması durumunda yalnızca en düşük emekli aylığının değil, diğer emeklilerin zam oranlarının da yeniden değerlendirilebileceğini belirterek, mevcut artış oranlarının yükseltilebileceğini dile getirdi:

"Bir revizyon olursa, en düşük aylık bir miktar daha artırılabilir. Bunun yanında diğer emekliler için uygulanan yüzde 12,19'luk artış oranı, yüzde 18,60 seviyesine çıkarılabilir"

''Üçüncü hamle...''

3 Ocak’ta duyurulan enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşları ilk etapta bu oranlar esas alınarak belirlendi, daha sonra en düşük aylığın 20 bin TL’ye yükseltilmesiyle ikinci bir adım atıldı. Şimdi ise olası bir “üçüncü hamle” ihtimali gündeme gelmiş durumda. Özgür Erdursun, emeklilerin merak ettiği bu konuya net bir tarih vererek açıklık getirdi:

"Üçüncü bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını, Meclis'teki görüşmeler tamamlandıktan sonra perşembe günü hep birlikte öğrenmiş olacağız."