Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Gündemde terörle mücadele ve yeniden inşa var

Görüşmede konuşan Duran, Suriye hükümetinin kapsayıcı ve bütünleştirici bir yaklaşımla sürdürdüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çalışmalarının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bu süreçte ihtiyaç duyulan her alanda desteğini artırarak sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

“Tek devlet, tek ordu” vurgusu

Kalıcı istikrarın temel şartlarından birinin “tek devlet, tek ordu” ilkesinin sahada ve kurumsal düzeyde güçlendirilmesi olduğunu belirten Duran, bu ilkenin Suriye’nin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Enformasyon alanında ortak mücadele çağrısı

Duran, sahadaki gelişmeler kadar enformasyon alanındaki mücadelenin de belirleyici olduğuna işaret etti. Provokasyonlar, dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı Türkiye ile Suriye’nin daha yakın bir koordinasyon içinde hareket etmesinin faydalı olacağını vurguladı.

İş birliği mesajı

İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin bu doğrultuda Suriye ile enformasyon ve iletişim alanlarında iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirterek, karşılıklı koordinasyonun artırılmasının bölgesel istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.