ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC’de Beyaz Saray Basın Odası’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Trump, Türkiye ile ilişkilere de dikkat çeken bir vurgu yaptı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seviyorum”

Konuşması sırasında Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmeye değinen Trump, “Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Ankara–Washington hattındaki temaslara yönelik yeni bir diplomatik adım olarak değerlendirildi.

Suriye gündemi Beyaz Saray’da

Trump, konuşmasında Suriye’deki son gelişmelere de yer verdi. Suriye yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, ülkenin mevcut lideri Ahmed Şara hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

“Güçlü ve sert bir lider”

Trump, Ahmed Şara’nın yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu belirterek, “Güçlü ve sert bir adam. Dün kendisiyle görüştüm” dedi. Görüşmede özellikle Suriye’deki cezaevlerinin durumunun ele alındığını aktaran Trump, hapishanelerde dünyanın en tehlikeli teröristlerinden bazılarının bulunduğunu söyledi.

Hapishaneler ve güvenlik vurgusu

ABD Başkanı, Suriye’deki cezaevlerine ilişkin sürecin yakından takip edildiğini ifade ederek, Şara’nın bu konuda sorumluluk aldığını dile getirdi. Trump’ın açıklamaları, Suriye’de güvenlik ve terörle mücadele başlıklarının ABD yönetiminin gündeminde yer almaya devam ettiğini gösterdi.

Diplomasi trafiği sürüyor

Trump’ın hem Türkiye hem de Suriye ile ilgili verdiği mesajlar, önümüzdeki dönemde ABD’nin Orta Doğu politikalarında diplomasi trafiğinin hız kesmeden süreceğine işaret etti.