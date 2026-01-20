Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı Burçin Baykal'ın intihar ettiği öğrenildi. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik tarafından aktarılan habere göre, Baykal'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdiği ifade edildi.

Kardeşiyle aynı sonu yaşadı!

Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın ise 2025 yılının Kasım ayında bir intihar notu ile birlikte hayatına son verdiği belirtildi.

2022 yılında tutuklanmıştı!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Erkan Karaaslan' liderliğindeki suç örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Burçin Baykal, tutuklanmıştı. Kısa bir tutukluluk süreci geçiren Baykal, 2023 yılında tahliye edilmişti.

Burçin Baykal'ın intihar etmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, intihar sebebinin ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Gerçekleştirilecek incelemelerin ardından detayların netleşmesi bekleniyor.