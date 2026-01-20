Avrupa Parlamentosu’nda Grönland ve Danimarka’nın toprak bütünlüğü konulu oturum, tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. Danimarkalı Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen, ABD’nin Grönland’a yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirirken, konuşması salonu karıştırdı.

Strazburg’daki oturumda dikkat çeken çıkış

Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen ve “Grönland’ın ve Danimarka’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği: ABD’nin şantaj girişimlerine karşı birleşik bir AB yanıtının gerekliliği” başlığını taşıyan oturumda söz alan Vistisen, konuşmasına doğrudan Donald Trump’a hitap ederek başladı. Vistisen’in kullandığı sert ve küfürlü ifadeler, Genel Kurul’da tepkilere yol açtı.

Başkan Yardımcısı müdahale etti

Vistisen’in sözleri, AP Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta tarafından kesildi. Stefanuta, parlamentonun açık kuralları bulunduğunu vurgulayarak, küfürlü ve uygunsuz dil kullanımının kabul edilemeyeceğini ifade etti ve konuşmayı durdurmak zorunda kaldığını belirtti.

“Trump’a açık ve net karşılık verilmeli”

Uyarının ardından konuşmasına devam eden Vistisen, Trump’ın yalnızca doğrudan ve net ifadelerden anladığını savundu. ABD yönetiminin Arktik bölgesindeki asker sayısını ciddi biçimde azalttığını hatırlatan Vistisen, buna rağmen güvenlik tartışmalarının Avrupa’nın önüne getirildiğini dile getirdi.

AB’ye eleştiri: “Geri adım atılıyor”

Vistisen, ABD’nin Avrupa’yı ek gümrük tarifeleriyle tehdit ederken, AB’nin buna karşılık ABD ekonomisine daha fazla yatırım taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Bu tutumun yanlış olduğunu savunan Vistisen, Danimarka’ya yönelik askeri tehditler ve ülkenin bölünmesine dair söylemler net biçimde reddedilmeden sorunun çözülemeyeceğini ifade etti.

“Avrupa uyanmalı” çağrısı

Konuşmasının sonunda Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunan Vistisen, ABD’ye karşı daha kararlı ve ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde aynı konuların tekrar tekrar gündeme geleceğini belirten Danimarkalı parlamenter, Avrupa’nın mevcut durumdan çıkması için net bir siyasi irade ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.