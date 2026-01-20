Son Mühür - ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 29’a çıktığını bildirdi.
İran'da ortalık kan revan
HRANA’nın aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde yaşanan olaylar kapsamında 26 bin 15 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında 180’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ajans, bir önceki gün yayımladığı haberinde can kaybı sayısını 3 bin 919 olarak açıklamıştı.
Neler yaşandı?
İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’daki esnafın başlattığı protestolar kısa sürede birçok kente yayıldı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta daha da sertleşen gösteriler sırasında yaşanan olayların ardından ülke yönetimi internet erişimini kısıtladı. Son günlerde ise internetin kısmen ve sınırlı biçimde yeniden kullanıma açıldığı belirtiliyor.
Resmi açıklama yapılmadı
İran’da protestolar büyük ölçüde yatışmış olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, yeni vakalar tespit ettiğini ileri sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeyi sürdürüyor. İranlı yetkililer ise gösteriler sırasında hayatını kaybeden ya da yaralananların toplam sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapmazken, 3 bin 700’ün üzerinde güvenlik görevlisinin yaralandığını ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ya da olayları kışkırttığı iddia edilen 3 bin kişinin gözaltına alındığını daha önce duyurmuştu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada gösterilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü"