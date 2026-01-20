Son Mühür - ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 29’a çıktığını bildirdi.

HRANA’nın aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde yaşanan olaylar kapsamında 26 bin 15 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında 180’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ajans, bir önceki gün yayımladığı haberinde can kaybı sayısını 3 bin 919 olarak açıklamıştı.

Neler yaşandı?

İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’daki esnafın başlattığı protestolar kısa sürede birçok kente yayıldı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta daha da sertleşen gösteriler sırasında yaşanan olayların ardından ülke yönetimi internet erişimini kısıtladı. Son günlerde ise internetin kısmen ve sınırlı biçimde yeniden kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Resmi açıklama yapılmadı