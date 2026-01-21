Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında daha önce aldığı faaliyet izni iptali kararını mahkeme kararı doğrultusunda geri aldı. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mahkeme kararı belirleyici oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iptal kararının kaldırılmasına gerekçe olarak Ankara 25. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını gösterdi. Bu kapsamda Papara’nın faaliyet iznine ilişkin süreçte hukuki değerlendirme esas alındı.

İptal kararı daha önce alınmıştı

Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu olarak sahip olduğu faaliyet izni, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile iptal edilmişti. Karar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında alınmıştı.

Yargı süreci sonucu değişiklik

Yargı sürecinin devamında verilen yürütmeyi durdurma kararı, TCMB’nin önceki işlemini geri çekmesine neden oldu. Böylece Papara Elektronik Para A.Ş. ile ilgili düzenleyici süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

Süreç yakından izleniyor

Yetkililer, mahkeme kararları doğrultusunda atılan bu adımın hukuki sürecin bir parçası olduğunu belirtirken, Papara’ya ilişkin gelişmelerin mevzuat çerçevesinde yakından takip edilmeye devam edileceği ifade edildi.