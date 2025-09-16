Valentino Luchin, 62 yaşında İtalyan asıllı ABD'li şef olup, bir dönem San Francisco'nun en tanınmış İtalyan restoranlarında baş aşçılık yaptı. 10 Eylül tarihinde aynı gün içinde üç farklı bankayı soyduğu iddiasıyla gözaltına alındı ve şu anda San Francisco County Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyor.

İtalya'nın Veneto bölgesinde doğan Luchin, 1993 yılında ABD'ye göç etti ve San Francisco'da parlak bir mutfak kariyeri inşa etti. Önce Rose Pistola restoranında baş aşçılık yapan Luchin, daha sonra eşiyle birlikte Ottavio isimli restoranı açtı ancak mali sorunlar nedeniyle 2016'da işletme kapandı.

Parlak Kariyerden Suç Dünyasına

Luchin'in şeflik kariyeri oldukça başarılıydı. Rose Pistola, San Francisco'nun en sevilen İtalyan restoranlarından biriydi ve Luchin'in mutfak becerileri geniş çevrelerce takdir görüyordu. Eşiyle birlikte açtığı Ottavio restoranı da başlarda umut vaadediyordu ancak artan maliyetler ve azalan müşteri sayısı nedeniyle ciddi mali sıkıntılar yaşadılar.

2015 yılında iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalan çift, bir yıl sonra restoranı tamamen kapatmak durumunda kaldı. Bu süreç Luchin'in hayatında büyük bir kırılma noktası oldu ve onu çaresizliğe sürükledi. Eski şef, o dönem verdiği röportajlarda "Mutsuzluk ve çaresizlik, insanı asla yapmam dediği şeylere sürükleyebiliyor" sözleriyle durumunu özetlemişti.

Suç Geçmişi ve Son Olaylar

Luchin ilk kez 2018 yılında Orinda kentindeki bir bankayı soymuştu. Sahte silah, eldiven ve güneş gözlüğü kullanarak gerçekleştirdiği bu eylemde 18 bin dolar çalmış ve kısa süre sonra yakalanmıştı. Hapishane röportajında "Planım yanlıştı" diyerek pişmanlığını ifade etmiş ve mağdur banka çalışanına özür mektubu yazmıştı.

Yedi yıl sonra, 10 Eylül 2025'te Luchin tekrar benzer bir eylemin failı oldu. San Francisco'nun Central District bölgesinde, kısa aralıklarla üç farklı bankaya girerek kasiyerlere el yazısıyla yazdığı notları uzattı ve para talep etti. Chinatown yakınlarındaki bankada kasiyer korkuya kapılarak talimatları yerine getirdi ve parayı verdi. Diğer iki bankada da benzer yöntemler kullandığı tespit edildi. Bölge sakinlerinin ihbarları sayesinde polis Luchin'i kısa süre içinde yakaladı ve birden fazla soygun ve soygun girişimi suçlamalarıyla yargı karşısına çıkaracak.