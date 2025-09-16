İbrahim Haskoloğlu, 1996 Malatya doğumlu bağımsız gazeteci ve YouTuber. Bahçeşehir Üniversitesi Radyo-Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Haskoloğlu, sosyal medya üzerinden gazetecilik faaliyetlerini sürdürüyor. 28 yaşındaki Haskoloğlu, üniversite eğitimi sırasında çeşitli televizyon kanallarının haber merkezlerinde stajlar yaparak kariyerine başladı. YouTube kanalında önemli siyasetçi ve gazetecilerle yaptığı röportajlarla dikkat çekti.

İbrahim Haskoloğlu Kimdir

1996 yılında Malatya'da doğan Haskoloğlu, eğitimini İstanbul'da tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde aldığı televizyon ve radyo eğitimi sonrasında YouTube platformunda içerik üretmeye başladı. Türkiye'de YouTube üzerinden ilk politik röportajları yapan isimlerden biri olarak öne çıktı.

Kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri, 2019 yılında Venezuela'daki olayların baş aktörü Juan Guaido ile yaptığı röportaj oldu. Guaido o dönem sadece üç medya kuruluşuna röportaj vermişti: New York Times, Vice News ve İbrahim Haskoloğlu. Bu röportaj sonrasında CNN España'nın özel konuğu olmaya başladı ve Latin Amerika kanallarında Ortadoğu ve Türkiye konularında uzman olarak yer aldı.

Nerede Çalışıyor

Haskoloğlu şu anda bağımsız gazeteci olarak çalışıyor ve İstanbul'da ikamet ediyor. YouTube, Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerinden gazetecilik faaliyetlerini sürdürüyor. Twitter hesabında 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de röportaj yapan Haskoloğlu, bu çalışmasıyla uluslararası medyada yer almaya devam etti. İngilizce ve İspanyolca konuşabilen Haskoloğlu, birçok uluslararası kanala konuk olarak katılıyor. Son dönemde aldığı tehditler nedeniyle Türkiye'den ayrılma kararı aldığını açıkladı