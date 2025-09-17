Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü oyuncu, hastalığının 2023 yılında başladığını belirterek ağır ameliyatlar geçirdiğini söyledi. Onat, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim, kabullendim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi, radyoterapi… Bir yıl rahat geçti. Sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlarla bu günlere geldim, şükür.”

“Bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor”

Onat, geçirdiği operasyonların ardından bağırsaklarının altı aydır torbaya boşaldığını aktararak, bu durumu olgunlukla karşıladığını ifade etti. “Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim” diyerek yaşadığı süreci esprili bir dille paylaştı.

“Panki” ve “Pembiş”

Sanatçı, pankreasına “Panki”, bağırsaklarına ise “Pembiş” adını verdiğini belirtti. Doktorunun kendisine “Panki köpeğiniz mi?” diye sorduğunu söyleyen Onat, hastalıkla baş etme yöntemlerinden birinin mizah olduğunu vurguladı.

Pozitif ruhunu kaybetmiyor

Onat, son ameliyat öncesinde rahim ve yumurtalıklarının da alınacağını öğrendiğinde yaptığı espriyi de paylaştı:



“Ben artık yavrulayamacak mıyım?” diyerek, en ağır süreçlerde bile gülmeyi bırakmadığını anlattı.

“10 yaşında bir ruh taşıyorum”

Son olarak sevenlerine seslenen Gül Onat, yaşam enerjisini şu sözlerle dile getirdi:

“Dostlar, pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın. 73 yaşında, 10 yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum.”