Son Mühür- Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in nişanlısı ve NFL yıldızı Travis Kelce’nin Kansas’taki evinde ilginç bir olay yaşamıştı.

Eski polis memuru ve özel dedektif Justin Lee Fisher, şarkıcıya mahkeme belgelerini ulaştırmaya çalışırken çitlerden atlayarak eve girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mahkeme belgelerini teslim etmek istedi

Olayın yaklaşık iki hafta önce yaşandığı öğrenildi. 35 yaşındaki Fisher’ın, oyuncu Justin Baldoni’nin avukat ekibine ait mahkeme belgelerini Swift’e ulaştırmak istediği ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Fisher, “özel bir konutun çitlerinden atlayarak girmek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Blake Lively ve Baldoni arasındaki dava bağlantısı

Fisher’ın Swift’e ulaştırmaya çalıştığı belgelerin arka planında, şarkıcının yakın arkadaşı Blake Lively ile oyuncu Justin Baldoni arasındaki yasal süreç bulunuyor.

Lively, “It Ends with Us” filminde birlikte rol aldığı Baldoni’ye cinsel taciz ve karalama kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle dava açmıştı.

Baldoni ise karşı hamle olarak Lively ve eşi Ryan Reynolds’a iftira ve gasp davası açmış, bu süreçte Taylor Swift’in adı da dosyaya dahil edilmişti.

Hakimin kararından iki gün sonra yaşandı

Travis Kelce’nin evindeki bu olay, hakimin Swift’in ifade vermesine yönelik talebi reddetmesinden yalnızca iki gün sonra gerçekleşti. Bu tesadüf, olayın yankılarını daha da büyüttü.

Fisher’dan açıklama: “Sadece işimi yapıyordum”

Gözaltı sonrası konuşan Justin Lee Fisher, “Muhtemelen özel dedektiflik lisansımı kaybetmemin dışında hiçbir şekilde zarar görmedim. Ben sadece işimi yapıyordum” dedi.

Mahkemeye çıkacak

Fisher’ın 15 Ekim’de Leawood Belediye Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacağı belirtildi. Eski polis memuru olan Fisher, 2013-2021 yılları arasında Kansas Polis Departmanı’nda görev yaptı. 2023 yılında yaşadığı bir aile içi olay nedeniyle beş yıllığına polislik lisansı iptal edilmişti.