Son Mühür- "Yalan Dünya" , "Kırk Yılda Bir Gibisin" , "Bir Hayli" , "Derine" gibi hit şarkılar ile adı duyuran ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, "Yerin Dibi" adlı parçasını tüm dijital platformlardan kaldırdı.

Şarkısını kaldırdı: “Kaybettiğini haykırmak içime sinmiyordu”

Sevilen sanatçı Murat Dalkılıç’tan hayranlarını şaşırtan bir adım geldi. Dalkılıç, 2021 yılında yayımlanan “Yerin Dibi” adlı şarkısını tüm dijital müzik platformlarından kaldırdığını duyurdu.

Sanatçı, kararını kişisel Instagram hesabından yaptığı samimi bir açıklamayla paylaştı. Dalkılıç, “Çünkü kimsenin kaybettiğini haykırması içime çok sinmiyordu bir süredir” ifadelerini kullandı.

“Şarkılar yeşertmeli, öldürmemeli”

Paylaşımında müziğin toplumsal etkisine dikkat çeken Dalkılıç, sözlerine şöyle devam etti: “İnsanların söyledikleri şarkılar içlerinde her zaman bir şey yeşertmeli, öldürmemeli...

Bu ülkede bir şeyler değişecekse artık şarkıların frekanslarını da konuşmamız lazım. İnsanların halini etkileyecek işler yapıyoruz, ne yaptığımızı bilmemiz çok önemli.” Sanatçı, açıklamasında müzik üretiminin bilinçli bir sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

“Yerin Dibi” hayranların favorisiydi

Dalkılıç’ın repertuarında özel bir yere sahip olan “Yerin Dibi”, yayınlandığı dönemde hem müzik listelerinde üst sıralara çıkmış hem de hayranlarından yoğun ilgi görmüştü.