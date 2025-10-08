Son Mühür- Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, son yıllarda hem “Çukur” dizisindeki performansıyla hem de “Atatürk” filmindeki rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kez gündeme projeleriyle değil, özel hayatına dair iddialarla geldi.

İynemli’nin, genç oyuncu Eylül Ersöz ile aynı projede rol almasının ardından ikili hakkında “aşk” söylentileri yayılmaya başlamıştı. Bir dizi setinde tanıştıkları öne sürülen oyuncuların, kısa sürede yakınlaştığı iddia edilmişti.

"Aşk var mı?"

Magazin basınında yankı uyandıran iddiaların ardından Eylül Ersöz, bugün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Gazetecilerin “Aşk var mı?” sorusuna samimi bir şekilde yanıt veren oyuncu, dedikodulara net bir açıklamayla karşılık verdi.

Eylül Ersöz: “Hiç öyle bir durum yok”

Ersöz, Aras Bulut İynemli ile aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hiç öyle bir durum yok. Mesajlaşıyoruz, görüşüyoruz. Biz herkesle görüşüyoruz. Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım.”

Ersöz’ün bu açıklaması, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, genç oyuncunun sözleri iddialara son noktayı koydu.

Arkadaşlıkları set dışında da sürüyor

İkilinin yakın arkadaşlıklarının sadece sette değil, sosyal ortamlarda da devam ettiği biliniyor. Ancak her iki oyuncudan da ilişki iddialarını doğrulayan bir açıklama gelmedi.

Ersöz’ün “arkadaşız” vurgusu sonrası, magazin çevreleri bu konudaki söylentilerin abartıldığını düşünüyor.

İynemli cephesinden sessizlik

Aras Bulut İynemli’nin cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ettiği biliniyor.