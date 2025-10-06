Son Mühür- "Ben Sana Vurgunum", "Yaralım", "Beni Benimle Bırak" ve "Bir Nefes Gibi" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nükhet Duru’dan korkutan bir haber geldi.

Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre; usta sanatçı akrep sokması sonucu fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

Duru’nun yaşadığı olay sonrası çevresindekilerin büyük panik yaşadığı öğrenildi. Olayın ardından hemen hastaneye götürülen sanatçı, doktor kontrolünde tedavi altına alındı.

Sağlık durumu yakından takip ediliyor

Hastanede gözlem altında tutulan Nükhet Duru’nun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sanatçının yakın çevresi, durumunun iyiye gittiğini ancak bir süre dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Doktorların gözetiminde tedavisi süren Duru’nun birkaç gün boyunca dinlenmesi ve ağır programlardan uzak durması tavsiye edildi.

Konserleri ertelendi

Müzik dünyasının güçlü sesi olarak bilinen Nükhet Duru’nun yaşadığı bu sağlık sorunu, konser takvimini de etkiledi. Sanatçının önümüzdeki günlerde sahne alması planlanan bazı konserlerinin ertelendiği açıklandı.

Yapım ekibi, hayranlarından anlayış beklerken sanatçının sağlık durumunun tamamen stabil hale gelmesinin ardından sahnelere döneceği ifade edildi.