Ünlü şarkıcı Mert Demir, müzik dünyasına adım atış hikayesini ilk kez bu kadar açık anlattı.

YouTube’da yayınlanan Hitmakers programına konuk olan Demir, şöhrete uzanan yolculuğunu ve mesleğe nasıl başladığını detaylarıyla paylaştı.

“Prodüktörlük bende şarkıcılıktan önce geldi”

Müzik kariyerine prodüktörlükle başladığını belirten Demir, ilk yıllarının sandığından çok daha mütevazı geçtiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, 2013 yılında bir müzik stüdyosunda çaycılık yaparak sektöre adım attığını ifade etti: “Prodüktörlük kısmı bende şarkıcılıktan önce gelen bir hikaye.

Stüdyoda uzun yıllar çalıştım. Bu, çaycılıkla başlayan bir şeydi. 2013’te başladım, o zaman çay getir götür yapıyordum.”

Büyük müzik gruplarıyla aynı stüdyoda

Demir, çaycılıkla başlayan yolculuğun zaman içinde profesyonel prodüktörlüğe dönüştüğünü belirterek; büyük müzik grupları ve tanınmış sanatçıların prodüksiyon süreçlerinde yer aldığını söyledi. Stüdyo atmosferinin kendisine hem mesleki disiplin hem de yaratıcı bakış açısı kazandırdığını vurguladı.

“Ben mutlu olduğum bir yerdeydim”

Başarılı sanatçı, çay yaptığı ve kablo topladığı yılların kendisi için büyük bir okul olduğunu dile getirdi: “Ben mutlu olduğum bir yerdeydim.

O kabloyu takmak, sökmek, gitar çalan birine çay getirmek, onun motivasyonunu yükseltmek, sonra oraya bir sanatçı getirip prodüksiyonunu yapmak, ardından kendi kayıtlarımı yapmak; çok öğretici bir süreçti benim için.”

"Her sabah çiçek götürürüm”

Mert Demir, programda yalnızca kariyerini değil, özel hayatını da anlattı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkilerinin ikinci yılını kutladıklarını belirten Demir, Sarıkaya’ya her sabah çiçek götürdüğünü söyleyerek günlük rutinini şöyle özetledi:

“Sabah spora gidiyorum. Sonra kahve alıyorum, iki tane. Bir tane de çiçek alıyorum. Her sabah çiçek götürürüm.”