Son Mühür- Netflix yapımı Kübra dizisinde birlikte rol alan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, bir süredir devam eden ilişkileriyle sık sık objektiflere yansıyor. İkili, son aylarda çeşitli etkinliklerde ve şehir içi gezintilerde el ele görüntülenerek ilişkilerini saklama gereği duymadıklarını gösterdi.

Ünlü oyuncunun geçmiş ilişkileri

Yakışıklılığı ve başarılı kariyeriyle dikkat çeken Ulusoy’un özel hayatı da yıllardır merak konusu. Oyuncu, Aslıhan Malbora’dan önce meslektaşı Duygu Sarışın ile 7 yıl süren uzun bir ilişki yaşamıştı. Çiftin evlilik hazırlığı yaptığına dair iddialar gündeme gelmiş ancak taraflar yaptıkları açıklamalarla ilişkilerini kesin olarak bitirdiklerini duyurmuştu.

“Aşk defteri kabarık”

Oyuncunun adı geçmiş yıllarda Gizem Karaca, Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle de anılmıştı. Ulusoy’un kariyerindeki yükselişle birlikte özel hayatının da magazin basınında sıkça yer bulduğu biliniyor.

Kariyeri başarılarla dolu

Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde, Gaddar ve son olarak Eşref Rüya gibi çok izlenen yapımlarda rol alan Ulusoy, televizyon ve dijital platformlarda geniş bir hayran kitlesine sahip.