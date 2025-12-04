Afyonkarahisar’da ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen’in konseri sonrası bir eğlence merkezinde yaşanan olaylar gündeme oturdu. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayranlarına yaşanan aksaklıklar nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sanatçıdan açıklama: “Hakkınızı helal edin”

Gökhan Türkmen, yaptığı paylaşımda, “Bugün değerli hayranlarımızı böyle kötü ve yetersiz yönetilen bir mekanda ağırladığım için üzgünüm. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı. Türkmen, yaşanan olumsuzlukların kendilerinde kalmasını istediğini ve bundan sonra söz konusu mekanda sahne almayacağını belirtti.

Hayal Kahvesi’nde skandal

Olay, geçtiğimiz aylarda açılan ve ruhsat tartışmalarıyla gündeme gelen Hayal Kahvesi adlı işletmede meydana geldi. Görgü tanıklarına göre, işletmenin sahibi Hüseyin B., çıkan tartışmada Türkmen’in eşi ve menajeri Sinem Türkmen’e hakaret ve küfürlerde bulundu. Türkmen, yaşananları tutanak altına aldırdı.

Seyircilerden tepki

Konser alanındaki seyirciler de kendilerinden alınan ücretlerin iade edilmemesinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, Türkmen’in eşine yönelik hakaretlere karşı tepkilerini dile getirdiler.

Sanatçıdan mesaj: “Diğer sanatçılara uyarı”

Türkmen, paylaşımında diğer sanatçıları da uyararak, benzer sorunlarla karşılaşmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.