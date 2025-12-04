Son Mühür- “Salt Bae” adıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe’nin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firmanın yaptığı “SALT” marka başvurularına karşı İngiltere’de yürüttüğü hukuki mücadele sonuçlandı.

Gökçe’nin avukatları, söz konusu başvuruların ünlü şefin silüeti ve logosuyla karıştırılabileceğini savunarak İngiliz mahkemelerine itirazda bulunmuştu.

Mahkeme: “Kanıtlar odaktan yoksun”

İki yıl süren incelemenin ardından mahkeme, Nusret’in sunduğu kanıtların — aralarında 60 sayfalık gazete küpürleri de dahil olmak üzere — “odaktan yoksun” olduğuna hükmetti.

Kararda, gazete haberlerinde “Salt Bae” ifadesinin bir ticari marka olarak değil, daha çok ünlü şefin popülaritesini vurgulayan bir lakap şeklinde geçtiği belirtildi.

Mahkeme kararında şu değerlendirmeye yer verildi: “Makalelerde Salt Bae’nin ticari bir işaret olarak kullanımına rastlanmıyor; şahsın popülaritesine vurgu yapılıyor.”

İtiraz reddedildi

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; mahkeme, Nusret Gökçe’nin itirazını tamamen reddetti. Ayrıca ünlü şefin, karşı tarafın avukatlık ücretleri kapsamında 1.600 sterlin (yaklaşık 91 bin TL) ödemesine karar verildi.

“Ünlü olmak marka hakkı doğurmaz” vurgusu

Kararın dikkat çeken bölümlerinden biri ise ünlü isimleri yakından ilgilendiren şu tespit oldu: Mahkeme, bir kişinin veya kelimenin popülerliğinin, başkalarının aynı kelimeyi ticari amaçla kullanmasını otomatik olarak engellemeyeceğini belirtti.