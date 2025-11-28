Son Mühür- Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 17 yıl önce evlenmiş ve çiftin bu birliktelikten Su adında bir kızları dünyaya gelmişti. Çiftin yaş farkı zaman zaman sosyal medyada eleştiri konusu olsa da Altuğ bu yorumlara aldırmadığını sık sık dile getiriyor.

“Kimseye hesap vermek zorunda değilsin”

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evliliğine yönelik eleştiriler hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:



“Yağmur ile 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık.”

“Buyurun size 19 yaşındaki Pınar”

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Altuğ, gençlik yıllarına ait fotoğrafının altına şu notu ekledi:



“Buyurun size 19 yaşındaki Pınar!”