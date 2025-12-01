Son Mühür- Ünlü oyuncu Murat Cemcir’in hayranlarını üzen sağlık gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.

Sevilen isim, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Evinde rahatsızlandı, ambulansla hastaneye götürüldü

“2. Sayfa”nın özel haberine göre, oyuncu geçtiğimiz Çarşamba günü evinde aniden fenalaştı. Durumun ciddileşmesi üzerine yakınları tarafından ambulans çağrıldı.

Cemcir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye nakledildi.

Doktorlar iç kanama tespit etti

Hastanede yapılan tetkiklerde Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavisine hızla başlanan oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Doktorlar, oyuncunun durumuna ilişkin detaylı açıklama yapmazken, tedavinin kritik aşamada olduğu ifade edildi.

Murat Cemcir kimdir?

Cemcir, özellikle Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı “Çalgı Çengi”, “İşler Güçler”, “Düğün Dernek” ve “Kardeş Payı” gibi projelerle geniş kitleler tarafından tanındı ve komedi dünyasının sevilen isimlerinden biri.