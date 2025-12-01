Son Mühür- Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Mert Ramazan Demir, yoğun çalışma temposuna kısa bir nefes aldırarak motosiklet kullanmak için gerekli olan A sınıfı ehliyet sınavına girdi.

Sarıyer’de yapılan uygulama sınavında başarılı olan Demir, belgelerini teslim aldıktan sonra kendisine eğitim veren hocalarıyla hatıra fotoğrafları çekildi.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı

Ehliyetini alır almaz çevresine toplanan hayranlarının fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen ünlü oyuncu, sınav alanında kısa süreli bir kalabalık oluşmasına neden oldu. Demir, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekildi.

‘Bize Bi’şey Olmaz’

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit Korhan karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Mert Ramazan Demir, yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Başrolünü Miray Daner ile paylaşacağı Bize Bi’şey Olmaz adlı dizide yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor. Diziden ilk kareler de kısa süre önce paylaşılmıştı.

Sekiz bölümlük hikayeyi Pınar Bulut yazıyor

Demir ve Daner’i bir araya getiren dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt bulunuyor. Sekiz bölümden oluşacak yapım, sezonun merakla beklenen projeleri arasında yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor: Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar ve Ece Sükan.