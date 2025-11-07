Son Mühür- Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Balbal, soruşturmanın kilit isimlerinden Murat Kapki’nin “kasası” olmakla suçlandı. Bu süreç, Balbal’ın olaylı boşanma davasıyla kesişti ve dosyaya milyonluk mal devri iddiaları yansıdı.

Süreç olaylı boşanma davasıyla başladı

Balbal’ı tutukluluğa götüren süreç, eşi Sabanur Balbal ile yaşadığı gergin boşanma davasıyla gündeme geldi. Boşanma dosyasında hem karşılıklı suçlamalar hem de farklı tanık ifadeleri yer aldı.

Balbal’ın eşine yönelik “uyuşturucu kullandığı” iddiası Adli Tıp raporuyla çürütüldü ve dosya takipsizlikle sonuçlandı. Öte yandan, Sabanur Balbal’ın “aldatıldığını” iddia ettiği ikinci kadın Fatma’nın duruşmada verdiği ifade, dosyada önemli bir yer tuttu.

Şirket ilişkileri ve Murat Kapki bağlantısı gündeme geldi

Dosyada yer alan ifadeler, Balbal’ın bir kozmetik şirketinde gizli ortak olduğunu ve yine aynı şirkette Murat Kapki ile iş ilişkisi bulunduğunu ortaya koydu.

Fatma isimli tanığın ifadeleri ile devam eden süreçte, Balbal ve Kapki’nin ortak ticari faaliyetler yürüttüğü, “gizli ortaklık” iddialarının boşanma davasına da yansıdığı görüldü.

Boşanma dosyasına yansıyan milyonluk mal devirleri

Sabanur Balbal’ın boşanma dilekçesine göre, Kapki’nin mal varlıklarını soruşturma başlamadan hemen önce devrettiği öne sürüldü. Dilekçede Bodrum’da dört villa, Beykoz Acarkent’te iki villa, Marmaris’te bir arsa ve yurt dışında kurulan şirketlere aktarılmış paralar bulunduğu iddia edildi.

Sabanur Balbal, eşinin Kapki ile yakınlaşmasının ardından lüks bir yaşama geçtiğini savundu ve çocuğuna yalnızca 15 bin lira nafaka verildiğini belirtti.

“Paralar polis aracıyla taşındı”

Soruşturma kapsamında Kapki’nin mallarını yakın çevresine devretmeye çalıştığı, bu süreçte “fedaisi” olarak anılan Şeyhmus Sarıboğa’nın da devre konu edildiği öne sürüldü.

En dikkat çeken ifade ise Kapki’nin kuzenine ait oldu. Kuzenin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Kapki’nin zaman zaman Emniyet’e tahsisli çakarlı araç kullandığı ve bu araçla nakit para taşındığı iddia edildi.

Soruşturmanın seyri ve güç dengeleri

Kapki’nin AK Parti döneminde belediyelerle yakın iş ilişkileri bulunduğu, sonrasında da lüks yaşamını sürdürdüğü belirtilirken, üç kez etkin pişmanlık ifadesi vermesine rağmen serbest bırakılmadığı kaydedildi.

Balbal’ın tutukluluk süreci, boşanma davası ve milyonluk mal devri iddiaları üst üste gelince dosya hem adli hem de siyasi bir nitelik kazandı.

Terkoğlu’nun aktardığına göre, soruşturmada ortaya çıkan tablo “gizemli güç” tartışmalarına işaret etse de tüm iddiaların somut maddi ilişkilere dayandığı vurgulandı.