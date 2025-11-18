Son Mühür- Türk sinemasının en güçlü kadın oyuncularından Beren Saat, yıllar sonra yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, 2013 yapımı Benim Dünyam filminden sonra ilk kez “Gizli Profil” ile beyazperdede yer alacak.

OGM Pictures imzalı film iki kadının gerilimli ilişkisini anlatıyor

OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Gizli Profil, merkezine iki kadının karmaşık, gerilim dolu ilişkisini alıyor.

Hikaye; güç dengeleri, kimlik arayışı, güven ve dönüşüm gibi temaları işlerken, oyuncu kadrosuyla da şimdiden merak uyandırıyor.

Beren Saat’e güçlü isimler eşlik ediyor

Yeni filmde Beren Saat’in partnerleri arasında Gamze Karaduman, Yiğit Özşener ve Furkan Andıç bulunuyor. Filmin yönetmenliğini ise son dönem Türk sinemasının dikkat çeken isimleri Caner Alper ve Mehmet Binay üstleniyor. İkili daha önce ses getiren Bergen filmini yönetmişti.

Rengin, kimliğini gizleyen bir araştırmacı gazeteci

Box Office Türkiye’nin aktardığı bilgilere göre Beren Saat filmde, ülkenin en bilinen araştırmacı gazetecilerinden Rengin karakterine hayat veriyor.

Yeni yazı dizisi için kimliğini saklamak zorunda kalan Rengin, bu süreçte yaşam biçimi tamamen farklı olan Zeyno ile bir anlaşma yapıyor.

Kimlik değişimi kişisel bir yüzleşmeye dönüşüyor

Başlangıçta yalnızca mesleki bir gereklilik olan bu işbirliği, kısa süre içinde Rengin’in hayatında sarsıcı değişimlere yol açıyor.

Zeyno’nun özgür, kurallara meydan okuyan yaşamı, Rengin’in yıllardır inşa ettiği düzeni altüst ediyor. İki kadın arasındaki bağ derinleştikçe, Rengin hem kariyerinde hem de özel hayatında tehlikeli bir dönemece giriyor.

Evlilik ve kariyer çıkmazı filmde merkezde olacak

Rengin'in Zeyno ile kurduğu yakın ilişki, gazetecinin mesleki itibarını riske sokmasının yanı sıra evliliğinde de ciddi kırılmalara neden oluyor. Film, karakterin içsel çatışmalarını ve dönüşümünü psikolojik dozajı yüksek bir dille ele alıyor.

Vizyon tarihi belli oldu

Yılın iddialı yapımları arasında gösterilen Gizli Profil, 19 Aralık 2025 tarihinde sinemalarda seyirciyle buluşacak.