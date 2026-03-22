2010 Fields Madalyası sahibi ünlü Fransız matematikçi Cédric Villani, 27 Mart’ta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)’nde yapay zeka üzerine özel bir konferans gerçekleştirecek. Institut français Türkiye tarafından düzenlenen etkinlikte Villani, “Yapay zeka: Bilimsel bilginin itici gücü, patlaması ya da sonu mu?” başlıklı sunumuyla yapay zekanın bilimsel bilgi üretimi ve toplum üzerindeki etkilerini tartışacak. Konferans, İYTE Gösteri Merkezi’nde saat 10.45’te başlayacak.

Yapay Zeka ve Bilimsel Bilginin Geleceği

Villani, sunumunda yapay zekanın yalnızca teknolojik bir gelişme olmadığını, aynı zamanda bilimsel bilginin üretim biçimini dönüştüren bir kırılma noktası olduğunu vurgulayacak. Derin öğrenme, istatistiksel fizik ve dijital dönüşüm bağlamında yapay zekanın bilimsel ilerleme üzerindeki çok boyutlu rolü ele alınacak.

İzmir Akademisi için Uluslararası Fırsat

Institut français İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenen konferans, bölgedeki akademisyenler ve araştırmacılar için uluslararası bir bilimsel temas fırsatı sunuyor. Etkinlik, hem akademik dünyaya hem de teknolojiye ilgi duyan geniş bir katılımcı kitlesine hitap edecek.

Akademik Birikim ve Gençlerle Paylaşım

Claude Bernard Lyon 1 Üniversitesi profesörü olan Villani, akademik çalışmaları kadar, 2018-2023 yılları arasında Fransız hükümeti için hazırlanan ulusal yapay zeka stratejisinde üstlendiği rol ile de tanınıyor. Teorik matematik ile uygulamalı teknolojiler arasında köprü kuran yaklaşımı, konferansta genç araştırmacılar ve öğrencilerle paylaşılacak.

Villani’nin İzmir ziyareti, yapay zekanın bilimsel ve toplumsal boyutlarını anlamak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.