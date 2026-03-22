Son Mühür- Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle yürütülen “Bornova Muhtarlar Akademisi” kapsamında muhtarlara yönelik eğitimler sürüyor. Program, muhtarlara katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışı ile etkili iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlıyor.

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitimde, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Görevlisi Simge Gökbayrak Yelken, “Etkili Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital İletişim” konularını muhtarlara aktardı. Eğitimin içeriğinde sosyal medyanın doğru kullanımı, kriz dönemlerinde dijital iletişim ve kamu-vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesi yer aldı. Gökbayrak, dijital iletişimin sadece teknoloji değil; etkileşim, yaratıcılık ve toplumsal duyarlılık ile şekillendiğini, şeffaf ve güvenilir paylaşımın kamu yöneticileri için kritik olduğunu vurguladı.

Kasım 2025’te başlayan akademi kapsamında muhtarların yerel yönetim süreçlerine daha aktif katılım sağlaması ve dijital araçları verimli kullanması hedefleniyor. Program, 25 Mart’ta “Dijital Okur Yazarlık” eğitimi ile devam edecek ve Nisan sonunda tamamlanması planlanıyor.