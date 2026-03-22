FIBA Europe Cup çeyrek finalinde Bilbao Basket’e elenerek Avrupa macerasına veda eden Aliağa Petkimspor, bu kez dikkatini Basketbol Süper Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesine çevirdi. Takım, ligdeki kritik karşılaşmada yarın Bursaspor’u ağırlayacak.

Maç, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak. Ligde son 10 maçın 9’unu kaybeden Petkimspor, bitime 8 hafta kala 6 galibiyetle düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Bursaspor da mali sorunlarla boğuşan ve 22 maçta 6 galibiyet elde eden bir takım olarak, rakibi gibi kritik bir eşleşmeye çıkacak. Her iki takım için de bu maç, ligde hayatta kalma adına büyük önem taşıyor. Kazanan taraf hem puan tablosunda bir nefes alacak hem de rakibini ateşe atacak.

Petkimspor cephesinde teknik ekip ve oyuncular, Avrupa’da elenmelerine rağmen moral ve motivasyonu yüksek tutarak ligdeki kritik karşılaşmaya hazırlandıklarını belirtti. Taraftarlar da salonda takımlarını desteklemek için yoğun şekilde organizasyon yapıyor.

Bu maç, alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesi olarak sezonun dönüm noktalarından biri olacak. Aliağa Petkimspor, Bursaspor karşısında galip gelerek hem moral depolamak hem de düşme hattından uzaklaşmak istiyor.