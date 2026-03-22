Son Mühür / Erkan Doğan - Son Mühür’ün gündeme getirdiği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘ortopedi doktorunun ameliyatta cerrahi set çekici ile hemşireyi darp ettiğine yönelik’ iddia üzerine, hastane yönetimi jet hızıyla inceleme başlattı. İzmir Sağlık Müdürlüğü ve Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan da konuyu yakından takip ediyor.



Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akıl almaz bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre ortopedi ameliyatı sırasında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. S.Ç, Ameliyat Hemşiresi Güner Türkoğlu’nun eline ortopedik cerrahi seti çekici ile vurdu. Son Mühür’ün haberi Türkiye genelinde yankı uyandırırken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü skandal olayla ilgili hastane yönetiminden bilgi istedi. Hemşire Güner Türkoğlu, İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunurken, hastane yönetimi de jet hızıyla bir inceleme başlattı. Hemşirenin darp raporu aldığı bildirildi.

Togan Demircan, “Şiddetle ve esefle kınıyorum”

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, konu hakkında yaptığı açıklamada, yaşanan olayı şiddetle kınadığını ifade ederek, sert bir açıklama yaptı. Başkan Demircan, “Bazen duyduklarımız karşısında cümle kurmakta zorluk çekiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyathanesinde görev yapan sendikamız üyesi hemşire arkadaşımızın el bileğine bir uzman hekim tarafından ortopedi ameliyatlarında kullanılan çekiç ile vurularak darp edilmesini şiddetle ve esefle kınıyorum” demişti.

Doktor, “Mağdur olan benim, çekiç benim parmağıma geldi”

Olayda mağdur tarafından kendisi olduğunu öne süren doktor S.Ç., “Protezi çakmak için elimi yukarı kaldırdım. Hemşire yüzüme kan gelmesin diye elini sahanın içine soktu. Hemşireye vurmayayım diye çekici ikinci parmağıma vurdum. ‘Hemşire hanım ne yapıyorsun senin yüzünden elimi vurdum’ dedim. ‘Cerrahi alana el sokulur mu’ dedim. O da, ‘Çok özür dilerim, kan gelmesin yüzünüze diye yaptım. Dönerken bana vurdunuz’ dedi. Olayın aslı budur” diye konuştu.