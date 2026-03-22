TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu’da sezon başında Avustralya temsilcisi North Sunshine Eagles’tan 3 yıllığına transfer edilen gurbetçi stoper Birhan Elibol, teknik direktör Yusuf Şimşek tarafından son iki maçta ilk 11’den çıkarıldı.

23 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon oynadığı 23 maçın 22’sinde sahaya ilk 11’de çıkmıştı. Ancak teknik heyetin kararına göre, Altınordu’nun evinde Karaman FK karşısında 5-1’lik galibiyetle tamamlanan maçta yedek kulübesinde yer aldı. Ardından Şanlıurfaspor deplasmanında ise kadroya dahil edilmedi.

Birhan Elibol, Türkiye kariyerinde ilk golünü ise Bucaspor 1928 ile oynanan İzmir derbisinde kaydetmişti. Altınordu yönetimi ve teknik heyeti, genç stoperin performansını ve takım ihtiyaçlarını değerlendirerek bu kararın alındığını belirtti.

Sezonun geri kalan bölümünde Birhan’ın forma şansı ve teknik ekibin planları, kümede kalma mücadelesi açısından yakından takip edilecek.