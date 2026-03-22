Son Mühür- Konak Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ileri yaştaki bireylerin üretim ve yeteneklerini sahneye taşıyacak özel bir program düzenliyor. Etkinlik, 24 Mart Salı günü saat 16.00’da Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program, karma sergi açılışı, defile, halk oyunları, şiir ve dans gösterilerini kapsayacak.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Büyüklerimizin üretken ve görünür olmalarını önemsiyoruz. Onların bilgi ve deneyimleri topluma ilham veriyor” dedi. Etkinlik, ileri yaştaki bireylerin sosyal yaşamda aktif kalmasını ve kuşaklar arası bağların güçlenmesini amaçlıyor.