Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev nakliye ve lojistik şirketi United Parcel Service (UPS), bu yılın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuna duyururken, eş zamanlı olarak geniş çaplı bir personel azaltımına gittiğini bildirdi. Şirket, yıl başından bu yana toplamda 48 bin çalışanının işine son verdiğini açıkladı. Bu karar, şirketin operasyonel verimliliğini artırmayı ve piyasa koşullarına daha hızlı adapte olmayı amaçlayan iddialı bir dönüşüm stratejisinin parçası olarak sunuldu.

Üçüncü çeyrek finansal verileri açıklandı

UPS'ten yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği toplam gelir 21,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde hisse başına kar ise 1,74 dolar olarak kaydedildi. Bu finansal performansın ışığında şirket, özellikle yönetim kademelerinde başlayan ve büyük bir alanı kapsayan yeniden yapılanma süreci hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Daha verimli bir işletme modeline geçişi sağlamak ve iş süreçlerini hızla değişen piyasa dinamiklerine uyumlamak amacıyla başlatılan dönüşüm girişimi kapsamında, ilk etapta öncelikli olarak yönetim pozisyonlarında görev alan yaklaşık 14 bin kişinin iş akdine son verildi. Bu küçülmenin, şirketin gelecekteki operasyonel esnekliğini artırmak için hayata geçirildiği belirtildi.

Operasyonel alanda da geniş kapsamlı azaltım

Yönetim kademesindeki küçülmenin yanı sıra, UPS'nin operasyonel iş gücünde de önemli bir daralma yaşandı. Şirket, operasyonel birimlerde çalışan sayısının yaklaşık 34 bin kişi azaltıldığını kaydetti.

Böylece, yıl içerisinde farklı zaman dilimlerinde uygulanan bu personel azaltma adımları sonucunda, ABD merkezli lojistik devi UPS'in bu yıl içinde işten çıkardığı toplam çalışan sayısı 48 bin kişiye ulaştı. Bu devasa personel azaltımı, küresel lojistik sektöründeki talep dalgalanmalarına ve ekonomik belirsizliklere bir yanıt olarak görülüyor. Şirket yönetimi, bu zorlu kararın uzun vadede şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması için gerekli olduğunu savunuyor.