Türkiye-ABD ve Rusya üçgeninde sıcak gelişmeler yaşandığına dair işaretler çoğalmaya başladı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Beyaz Saray'da Başkan Trump'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 projesine geri dönüş için görüşmelerde bulunmuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce Rusya'dan S-400 sistemini aldığı gerekçesiyle CAATSA yaptırımlarına takılan Türkiye, önemli bir parçası olduğu F-35 projesinden çıkarılmış, Türkiye için üretilen iki adet F-35'e kriz çözülene kadar ABD tarafından el konulmuştu.

İlk işaret Barrack'tan gelmişti...



Başkan Trump'a yakınlığıyla bir diplomattan çok daha fazlası olduğunu gösteren ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, F-35 krizinin çözülmesi için Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi gerektiğine yönelik mesajının havada kalmayacağını gösteren sinyaller geliyor.



Blomberg'in kaynaklarına dayanarak kaleme aldığı kulis habere göre geçtiğimiz hafta Türkmenistan'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında da S-400'ler gündeme gelmiş.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'den S-400'leri geri alması yönünde talepte bulunduğunu iddia etti.

Eylül 2017'de Türkiye içinde 128 adet füze bulunan S-400 sistemini yaklaşık 2.5 milyar dolarlık maliyetle satın almıştı.