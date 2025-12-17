Son Mühür- Türkiye-ABD ve Rusya üçgeninde sıcak gelişmeler yaşandığına dair işaretler çoğalmaya başladı.
Geçtiğimiz Eylül ayında Beyaz Saray'da Başkan Trump'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 projesine geri dönüş için görüşmelerde bulunmuştu.
Yaklaşık 8 yıl önce Rusya'dan S-400 sistemini aldığı gerekçesiyle CAATSA yaptırımlarına takılan Türkiye, önemli bir parçası olduğu F-35 projesinden çıkarılmış, Türkiye için üretilen iki adet F-35'e kriz çözülene kadar ABD tarafından el konulmuştu.

İlk işaret Barrack'tan gelmişti...


Başkan Trump'a yakınlığıyla bir diplomattan çok daha fazlası olduğunu gösteren ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın, F-35 krizinin çözülmesi için Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi gerektiğine yönelik mesajının havada kalmayacağını gösteren sinyaller geliyor.

Erdoğan ve Putin
Blomberg'in kaynaklarına dayanarak kaleme aldığı kulis habere göre geçtiğimiz hafta Türkmenistan'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında da S-400'ler gündeme gelmiş.
Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'den S-400'leri geri alması yönünde talepte bulunduğunu iddia etti.
Eylül 2017'de Türkiye içinde 128 adet füze bulunan S-400 sistemini yaklaşık 2.5 milyar dolarlık maliyetle satın almıştı.

Muhabir: Bünyamin Dobrucalı