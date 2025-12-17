CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. O görüntüler Meclis gündemine taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı içme' tartışması gündeme geldi.

"Kimler rahatsız biliyor musunuz?"

AK Parti grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Ethem Taş'ın sözleri tartışmanın fitilini ateşlerken Taş, "CHP Genel Başkanı sahneye çıkmış, tarihi testlerin yapıldığı Sinop'ta balıklar rahatsız oluyormuş. Hiç merak etmeyin, biz kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben size söyleyeyim kimler rahatsız biliyor musunuz? Mezar başında rakı içenler." dedi.

"Bir aynaya bakın!"

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Bu ülkede içen içer, içmeyen içmez. Bu ülkenin Cumhurbaşkanları Sayın Özal, Sayın Demirel açıkça kamuoyuna açık bir şekilde içki içtiğini söylemiştir. Ama şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı'nın uçağına binen, sonra da inen, yasaklı madde çeken gazeteciler bizim tarihimizde hiç olmadı. Bir aynaya bakın." ifadelerini kullandı.

"Bu kürsüden millete 'Temiziz' demek ancak size yakışır!"

Başarır'ın sözlerinin ardından AK Parti grubu ile CHP grubu arasında gerilim tavan yaparken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, "Bir mezar başında alkol almak bu ülkenin ne geleneğinde vardır, ne göreneğinde vardır, ne de inancımızda vardır. Bu yaşanmış bir olay. 'Bunu söylediler' diye kalkıp bunu buradan meşrulaştırmaya çalışmanız kadar yanlış bir şey olamaz. Bunun yanlış olduğunu söyleyip, 'Bir daha yapılmaması için gereğini yapalım' deseniz burada anlayışla karşılarız, biz de sizi alkışlarız. Yapılanı övmek ve bununla haklıymış konumuna düşürmeye çalışmak kadar yanlış bir tutum olamaz. O bahsettiğiniz kutular, vesaireler ancak sizin baklava kutularınızdır, kayıtlarda da çıkmıştır. 17-25 Aralık'ta atılan iftiraların hepsinin iftira olduğu ve yalan olduğu çok açık ve net ortadadır. Ancak şu an ortada olan İstanbul'la ilgili, iddianameyle ilgili bir kelime söylemeden, 'Her şey yalan, boş' diyorsanız, asıl içini doldurduğunuz çok belli. O iddianameyi dolduran sizsiniz, sizin yaptığınız yalanlar, iftiralar. Bu milletin parasını çalıp çırpıp, yiyip içip kameralar önünde para kuleleri dizip, ondan sonra da bu kürsüden millete 'Temiziz' demek ancak size yakışır" dedi.

"Bundan utanın!"

Şahin Usta'nın sözlerinin ardından konuşan Başarır ise, "Bakın, burada, 'Şu içmiş, bu içmiş' bunları konuşmaktan üzüntü duyuyorum ama bir daha söylüyorum. Bu ülkede alkol almak suç değil. Ama Cumhurbaşkanının uçağında vızır vızır gezip de benim paramla o uçakta gezenlerin yasaklı madde içmesi suç. Bundan utanın." ifadelerini kullandı.

"Bunu da savunmaya kalkışmak yanlış bir şey!"

Başarır'ın ardından söz alan Usta ise, "Bu ülkede alkol almak yasak değil, bunu çok net söylüyoruz; ama bir mezar başında rakı içip bunu da savunmaya kalkışmak yanlış bir şey. Yasa dışı madde kullanan kim ise yakalanmış ve şu anda tutuklu ve yargılanıyor. O kişinin programına sizin Genel Başkanınız da çıkmış. Demek ki biliyordu. Bağırıp çağırarak kendi yaptıklarını örtmekte mahirler. Bugün Genel Kurul'un gündemi mahkemede yargılanan kişilerle ilgili burada tartışmak değil. Biz mahkemelerimize güveniyoruz. Sayın Mahir haddini aşarak bizim grubumuza böyle bir iddiada asla ve kata bulunamaz. Dön kendine bak. Bu Genel Kurul'a zamanında ne halde geldiklerini çok iyi biliyoruz" dedi.