Yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında pek çok isme yasaklı madde testi yapılırken, spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili olarak da yeni bir gelişme yaşandı. Ela Rümeysa Cebeci'nin yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Bu gelişme kamuoyunun gündemine oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

Hangi cezaevine gönderildi?

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.