İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma sürecinde savcılığa ifade veren Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Etkin pişmanlık hükümleri devreye girdi

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Sercan Yaşar’ın soruşturma kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda etkin pişmanlık hükümleri uygulandı. Bu kapsamda Yaşar’ın tahliyesine karar verildi. Soruşturmanın ise diğer şüpheliler yönünden devam ettiği belirtildi.

Sosyal medyada tanınıyordu

Sercan Yaşar, sosyal medyada ünlü isimlerle verdiği pozlar ve paylaşımlarla tanınan bir isim olarak biliniyordu. İşletmeci kimliğiyle de gündeme gelen Yaşar’ın tutuklanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Soruşturma sürüyor

Dosya kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.