Moda sektörünü yasa boğan haberi, Armani'nin ismini taşıyan şirket tarafından duyuruldu.

Moda dünyasının ikonlarından biri olarak kabul edilen Armani, minimalist ve zarif tasarımlarıyla tanınıyordu. Kendisi gibi efsaneleşen markasıyla erkek giyiminde devrim yapan ve "soft tailoring" olarak bilinen daha rahat ve akışkan takım elbiseleriyle moda tarihine damga vuran Armani, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Giorgio Armani kimdir?

İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani, kariyerine moda dünyasından çok uzak bir alanda başladı. Piacenza, Emilia-Romagna'da doğan Armani, tıp eğitimi almaya başladı ancak 1957 yılında askere gitmeden önce bu alandan ayrılarak fotoğrafçılığa yöneldi. Askerlik dönüşünde, kariyerine Milano'daki ünlü mağaza La Rinascente'de vitrin düzenleyicisi olarak devam etti.

Moda Dünyasına Girişi ve İmparatorluğun Kuruluşu

Moda sektöründeki ilk önemli adımı, 1961'den 1970'e kadar ünlü moda evi Nino Cerruti için çalışmasıyla oldu. Burada edindiği tecrübenin ardından serbest çalışmaya karar verdi. 1974 yılında, iş ortağı Sergio Galeotti ile birlikte, önce sadece erkek giyimine odaklanan Giorgio Armani S.p.A. şirketini kurdu. Başarısı kısa sürede kadın giyimini de kapsayacak şekilde genişledi ve 1975 yılında kadın koleksiyonlarını piyasaya sürdü. Kız kardeşi Rosanna Armani de şirketin büyümesinde önemli bir rol oynadı.

Giorgio Armani, moda dünyasında temiz ve kalıplı çizgileriyle tanındı. Özellikle erkek giyiminde devrim niteliğinde bir yaklaşım sergileyerek, sert hatlardan uzak, daha yumuşak ve akışkan "soft tailoring" akımının öncüsü oldu. Ünlü modacı, uluslararası şöhretini ise Hollywood ile kurduğu bağ sayesinde kazandı. Richard Gere'in başrolünde yer aldığı "Amerikan Jigolosu" filmi için tasarladığı kostümlerle adından sıkça söz ettiren Armani, sonrasında pek çok Hollywood ünlüsünü giydirerek markasının küresel bir sembol haline gelmesini sağladı.

Spor ve Kişisel Hayatı

Moda dışında spora olan tutkusuyla da bilinen Armani, FC Internazionale Milano futbol takımının tanınmış bir taraftarıdır. Hatta 2006 yılında kulübün başkanlığı için adı geçmişti. Aynı zamanda, şu anda Olimpia Milano basketbol takımının da başkanlığını yapmaktadır. İş ortağı Sergio Galeotti'nin 1985 yılında vefatı, Armani'nin kariyerinde zorlu bir dönüm noktası olsa da, o markasını tek başına yönetmeye devam etti.