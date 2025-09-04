İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün Avcılar ve Beşiktaş Belediyeleri’nde gerçekleştirdiği ihale süreçlerine müdahil olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.
Adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı
Şüphelilerin adreslerinde polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirilip çeşitli doküman ve delillere el konulmuştu. Gözaltındaki 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
2 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimlikte
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2’si, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.