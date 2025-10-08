Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan çok sayıda ünlü isim hakkında işlem başlatılmıştı.

Ünlü isimler jandarmaya çağrıldı

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. İfadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları bildirildi.

Suçlama: “Yasaklı madde kullanmak”

Soruşturmada, kamuoyunca tanınan isimlerin “yasaklı madde kullanımını özendirmek” değil, “yasaklı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturulduğu öğrenildi.

Operasyonda adı geçen ünlüler

Soruşturma dosyasında yer alan isimler şöyle:

Dilan Polat , Engin Polat , İrem Derici , Kubilay Aka , Kaan Yıldırım , Hadise Açıkgöz , Berrak Tüzünataç , Duygu Özaslan Mutaf , Demet Evgar Babataş , Zeynep Meriç Aral Keskin , Özge Özpirinçci , Mert Yazıcıoğlu , Feyza Altun , Derin Talu , Deren Talu , Ziynet Sali , Birce Akalay , Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan.

Dosyaya gizlilik kararı

Soruşturmanın seyrine ilişkin kamuoyuna yeni bir bilgi verilmezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında gizlilik kararı aldı.