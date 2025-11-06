İstanbul'un Üsküdar ilçesi, iki çocuk annesi bir kadının tartıştığı eşini uykusunda kızgın yağla yakması sonucu yaşanan trajik bir olaya sahne oldu. 44 yaşındaki Zeynep G., eşi 53 yaşındaki Sinan G. ile arasında çıkan tartışmanın ardından akıl almaz bir yönteme başvurarak kocasının ölümüne neden oldu. Vücudunun büyük bir bölümünde ağır yanıklar oluşan Sinan G., hastanede verdiği 13 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Olay, 15 Ekim akşamı Ünalan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddialara göre, eşler arasında çıkan gergin tartışmanın ardından Sinan G. yatak odasına çekilerek uykuya daldı. Bu sırada mutfağa giren Zeynep G., ısıttığı yağı alarak uyuyan eşinin üzerine döktü. Sinan G.'nin acı dolu feryatları üzerine evde bulunan çocuklar uykularından uyandı ve durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Ambulansla hızla hastaneye kaldırılan Sinan G., doktorların tüm çabalarına rağmen 28 Ekim günü hayatını kaybetti.

Eşine şiddet iddiasıyla savunma ve tutuklanma kararı

Sinan G.'nin ölümü üzerine cinayet soruşturması başlatan polis ekipleri, Zeynep G.’yi olay yerinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, eşi Sinan G.’nin uzun süredir alkol kullandığını ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne süren Zeynep G., yaşadığı iddia edilen baskı ve şiddet sarmalını eyleminin nedeni olarak gösterdi. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Zeynep G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin başlatılan detaylı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Komşudan yaşananlara tepki: “Bir insan böyle cezalandırılamaz”

Yaşanan bu dehşet verici olay, mahalle sakinleri ve Sinan G.'nin komşuları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Serhat Nalbantoğlu, hayatını kaybeden Sinan G.’yi yakından tanıdığını ve çok sevdiğini belirtti. Nalbantoğlu, duygusal ifadelerle olayın şokunu atlatamadıklarını dile getirerek, "Komşumuzdu, çok iyi bir insandı, çevre tarafından da sevilen biriydi. Çok üzüldük," dedi. Komşu Serhat Nalbantoğlu, yaşanan vahşi eyleme sert tepki göstererek, "Bir insan böyle bir şekilde cezalandırılamaz," sözleriyle Sinan G.’nin ölüm şekline duyduğu üzüntüyü ve tepkiyi dile getirdi.