Son Mühür- Süper Lig ekibi Samsunspor’un futbolcusu Anthony Musaba’nın kullandığı otomobil, Ankara Bulvarı üzerinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede aracı tamamen sardı.
İtfaiye olay yerine hızla sevk edildi
Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.
Musaba ve ailesi araçtan son anda çıktı
Olay sırasında Musaba’nın araçta ailesiyle birlikte bulunduğu öğrenildi. Futbolcu ve ailesinin taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
Araç küle döndü
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
