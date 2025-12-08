Son Mühür- Valilikten yapılan açıklamaya göre olay, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi’nde gerçekleştirilen narkotik operasyonu sırasında meydana geldi. Operasyon ekiplerine şüpheliler tarafından ateş açılması üzerine çatışma çıktı.

Bir polis ağır yaralandı

Açılan ateş sonucu Özel Harekât polisi E.A.’nın ağır yaralandığı bildirildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Çatışmada, 35 yaşındaki R.A. isimli saldırganın etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Operasyonda ayrıca Ç.A. ve C.A. isimli iki şüphelinin sağ olarak yakalandığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

Yaralı polisin hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarılırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği ifade edildi.