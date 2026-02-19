Son Mühür - Eski hakem Fırat Aydınus, katıldığı programda hangi takımı tuttuğuna dair soruya açık bir yanıt verdi. Aydınus, hakemlik yaptığı süre boyunca herhangi bir kulübe bağlılık hissetmediğinin altını çizdi.

''Takım tutuyor musun?''

Kendisine sık sık “Hocam takım tutuyor musun?” sorusunun yöneltildiğini söyleyen Aydınus, "Yok kardeşim, ben doğar doğmaz hakem olacağımı biliyordum. Tabii ki bir sempati duyuyordum ama o seviyeye gelince gençken sempatizanı olduğun takımı tutma olayı körleşiyor" ifadelerini kullandı. Tarafsızlığa dikkat çeken deneyimli isim, sözlerini “Ben hangi takımı tutuyorum? Milli Takım’ı” diyerek noktaladı.