Son Mühür - Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u 5-2 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı ekibe övgüler geldi. Maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Galatasaray’ın performansını öne çıkararak “Kimse eski Juventus demesin” sözleriyle dikkat çekti.

Galatasaray, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci devrede temposunu artırdı. Noa Lang’ın iki golle öne çıktığı gecede Gabriel Sara, Davinson Sánchez ve Sacha Boey de skora katkı sağladı. Juventus’un 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-kırmızılı ekip, tarihi bir galibiyet elde etti.

Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak gurur duymalıyız. Herkes dünyada Galatasaray'ı konuşacak. Juventus'a 5 gol attı 5! Kolay değil. Çok gurur duyuyorum. Birbirinden iyi performanslar vardı. Bu turu geçtikten sonrası için de konuşalım. Gelecek adına umutluyum. Bu kadro boşuna kurulmadı"

Barış'a övgü dolu sözler

Nihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz’ın performansına özel bir vurgu yaparak "Barış'ı şu an görsem ayaklarından öperim. İkinci yarının başında kötü bir orta yaptı, taraftar alkışladı. Ondan sonra sahada aktı resmen. İki oyuncuya kırmızı kart göstertti say. Felç etti Juventus'u oradan.'' şeklinde konuştu.

Maç yorumlarına devam eden kahveci şunları söyledi:

''Bana kimse eski Juventus değil, kötü oynadılar falan demesin bu seviyede. Böyle maçlarda bunu kabul etmem. Bu seviyede maça çıkmanın kıymetini iyi bilelim. Osimhen çok hırslı bir oyuncu. Bugün 2 asist yaptı. Yunus'la Osimhen çok uyumsuzdu. Yunus'un fiziksel değil, kafasında özgüven gitmiş gibi. Canı sağ olsun. Toparlanmasını ve daha iyi oynamasını bekliyorum"